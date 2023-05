Orka's blijven om mysterieuze redenen boten aanvallen bij Spanje

Opnieuw hebben orka's voor de Spaanse kust een boot aangevallen. Dat is deze maand al zeker twintig keer gebeurd in de Straat van Gibraltar. Waarom de dieren het op de vaartuigen gemunt hebben, blijft voorlopig een mysterie.

Volgens plaatselijke onderzoekers hebben in mei al twintig confrontaties tussen orka's en kleine boten plaatsgevonden. In heel vorig jaar ging het om meer dan tweehonderd soortgelijke incidenten.

In de meeste gevallen hebben de orka's het voorzien op de roeren van zeilboten. In de afgelopen drie jaar zijn zeker drie boten door de zeezoogdieren tot zinken gebracht. Volwassen orka's kunnen 8 meter lang worden en tot 6 ton wegen.

Biologen weten niet waarom de normaal zo sociale dieren de boten aanvallen. Het levert de orka's in elk geval geen duidelijke beloning op, zoals voedsel of de mogelijkheid tot voortplanting.

Wel zijn er verhalen over andere orka's die tijdelijk onlogisch gedrag vertoonden. Dat varieerde van een dode zalm op hun kop dragen tot het geluid van zeeleeuwen nabootsen. Mogelijk is boten aanvallen ook zo'n rage, zegt de Britse orkadeskundige Luke Rendell tegen persbureau Reuters.

Vermoedelijk zijn de aanvallen begonnen na een aanvaring tussen een vrouwelijke orka en een boot in mei 2020. Mogelijk was die ervaring zo traumatisch, dat de dieren elkaar aanleerden om kleine vaartuigen aan te vallen. Maar de deskundigen zijn daar niet zeker van. Volgens Rendell is in elk geval duidelijk dat het om kopieergedrag gaat.