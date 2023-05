Ruim honderd verwaarloosde honden weggehaald bij hardleerse fokker in Deurne

Delen via E-mail

De Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID) heeft bijna 120 honden afgenomen van een fokker in Deurne. De hondenhandelaar, die al vaker in de fout ging, deed een mislukte poging om de dieren op het laatste moment te verstoppen.

De man had eerder dit jaar al bezoek gehad van de LID. Inspecteurs haalden toen enkele tientallen verwaarloosde honden weg. Voor de overige honden kreeg de eigenaar enkele weken de tijd om de leefomgeving en gezondheid op orde te brengen.

Dinsdag zou de inspectie opnieuw langskomen voor een controle. Om een nieuwe straf voor te zijn, probeerde de broodfokker 118 van zijn honden te verstoppen in schuren op een verlaten erf 200 meter verderop. Met een busje reed hij zondag- op maandagnacht af en aan om de dieren over te brengen.

De man had buiten zijn oplettende buren gerekend, die de verhuisactie zagen en de politie inlichtten. De LID kon zo alsnog alle honden meenemen. Volgens de inspectie waren de meeste dieren er slecht aan toe. De honden waren achtergelaten zonder eten en drinken. Onder de viervoeters waren hoogzwangere en zogende teefjes.

Enkele dieren zaten opgesloten in te krappe kattenbenches. Veel honden hadden een vervilte vacht. Sommige hadden kale plekken van de schurft en waren gewond geraakt door gevechten met andere honden. De dieren leden bovendien aan een ernstige darminfectie.

De fokker is al langer bekend bij de inspectie. Hij had eerder fokkerijen in de gemeenten Veldhoven, Overbetuwe en Stein. Onder de dreiging van dwangsommen en strafrechtelijke maatregelen vanwege de staat van zijn fokkerij en het welzijn van de dieren vertrok de man steeds met de noorderzon, om elders weer op te duiken.