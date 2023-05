Visarend komt na jarenlange LAT-relatie niet opdagen, webcam offline gehaald

De Vogelbescherming heeft een webcam die gericht stond op een visarend eerder dan verwacht offline gehaald. De webcam moest het broedgedrag van de visarend weergeven, maar het vrouwtje kwam nooit opdagen. Door een gebrek aan broedactie is de webcam vandaag offline gehaald.

De livebeelden van de vogel zijn bedoeld om mensen een inkijkje te geven in het broedseizoen van de visarend. "We kijken al zeven jaar live mee in de slaapkamer van de visarend", zegt boswachter Harm Blom van Staatsbosbeheer.

Het visarendkoppel was in die zeven jaar een groot succesverhaal. De twee overwinterden apart van elkaar en troffen elkaar dan eind maart in de Biesbosch. "Het mannetje komt ieder jaar eind maart en het vrouwtje volgde altijd vier of vijf dagen later. Zij hebben jarenlang een succesvolle LAT-relatie gehad en waren de grondleggers van de Nederlandse populatie", aldus Blom.

Tot dit jaar. Het mannetje arriveerde, net als eerdere jaren, keurig op tijd op zijn nest in de Biesbosch. Zijn wederhelft kwam alleen niet opdagen. Een dag werd een week en een week werd een maand. "Hij heeft meer dan zijn best gedaan. Bouwen, jagen, waken en roepen maar ze kwam niet terug."

Inmiddels wacht de visarend al twee maanden op zijn partner. "Als je twee maanden wacht, dan kun je ervan uitgaan dat ze dood is", zegt boswachter Blom.

Hoewel de boswachters het treurig vinden voor de vogel, is het ook erg leerzaam. "Als boswachters vinden wij het heel treurig voor hem, maar het hoort bij de natuur. We leren hier ook erg veel van: we kunnen bijvoorbeeld zien hoe de visarend hiermee omgaat", vertelt de boswachter.

Normaal gesproken blijft de webcam van de visarend tot begin augustus aanstaan, wanneer de jongeren wegvliegen. Daar is dit jaar geen sprake van. Omdat er niet gebroed wordt, is de liveverbinding met de vogel vanochtend al na twee maanden offline gehaald.