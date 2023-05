Oudste wilde leeuw van Afrika gedood nadat hij Keniaans dorp binnen wandelde

Loonkito, waarschijnlijk de oudste wilde leeuw van Afrika, is deze week overleden in Kenia, meldt BBC News . De negentien jaar oude leeuw werd gedood door dierenverzorgers nadat hij tijdens zijn jacht op voedsel een dorpje was binnengelopen.

Loonkito werd al jaren in de gaten gehouden door verzorgers. De wilde leeuw was vroeger de leider van een groep leeuwen, maar werd in 2017 verstoten en leefde sindsdien alleen.

Bij leeuwen zijn het de vrouwtjes die jagen en voor het voedsel zorgen. Loonkito vermagerde sterk nadat hij zijn groep moest verlaten. Uit wanhoop om eten te vinden liep hij het zuidelijke dorpje Olkelunyiet binnen. Daar werd hij met speren gedood door plaatselijke verzorgers.

Met zijn negentien jaar was Loonkito waarschijnlijk de oudste wilde leeuw in Afrika en daarmee een van de oudste wilde leeuwen ter wereld. Leeuwen worden in het wild vaak niet ouder dan dertien jaar, hoewel ze in gevangenschap veel ouder kunnen worden.

Het Amboseli National Park, die Loonkito's leefgebied in de gaten hield, kon niet met zekerheid zeggen dat Loonkito de oudste leeuw van Afrika was. Hij was "zeker een van de oudste". Een oudere wilde leeuw op het continent is in ieder geval niet bekend bij het park.

Het doden van de leeuw zorgt voor veel verdriet in Kenia. Loonkito was volgens de leeuwenbeschermgroep Lion Guardians "een symbool van veerkracht en samenleven".

Dierenorganisaties roepen op om meer te doen aan het beschermen van leeuwen. De dieren worden wereldwijd bedreigd. Naast Afrika leven ze alleen in India nog in het wild, in beschermde reservaten.