Veel muggen op komst door hogere temperaturen en vochtig weer

Het wordt de komende dagen warm en vochtig en dat zijn ideale omstandigheden voor muggen. Daarom verwacht Weerplaza de komende tijd een flinke toename van de prikgrage insecten.

Misschien heb je de eerste muggenbeet al te pakken, want de afgelopen week was het heerlijk weer voor muggen. De eerste officiële dag met twintig graden was een feit. Tegelijkertijd regende het regelmatig.

Door de regen blijft er water staan in emmers, op platte daken en op andere oppervlakken. Als dit water stilstaat en niet te diep is, dan is het ideaal voor muggen om er hun eitjes in te leggen.