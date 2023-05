Zingende vogels in mei: mooi, maar waarom beginnen ze zo vroeg?

Wakker gefloten worden door zangvogeltjes voelt misschien fijner dan je wekker, maar ze beginnen wel érg vroeg. Ruim voor zonsopgang hoor je de eerste vogels al tekeergaan. Waarom zingen ze ineens zo vroeg? En wanneer houden ze er weer mee op?

Het kan je, zelfs als stedeling, nauwelijks ontgaan: vogels zijn in deze periode vroeg wakker en kunnen je slaap flink verstoren. Maar dat is niet gek. Vogels hebben het namelijk ongelofelijk druk in de lente, legt Mathiska Lont, boswachter en vogelexpert bij Natuurmonumenten, uit.

"Vogels zijn nu hun eieren aan het uitbroeden of moeten al jonkies verzorgen, het territorium moet worden afgebakend en sommige vogels hebben nog steeds geen partner en zijn hard op zoek. Ze hebben het hartstikke druk en moeten vroeg beginnen met hun taken. Dat begint met heel vroeg heel hard zingen om de rest te laten weten dat ze wakker zijn en dat hun territorium nog steeds van hen is."

Eerst de zanglijster, dan de merel

En dus kun je om 4.00 uur 's ochtends de eerste zanglijster al horen, terwijl de zon nog moet opkomen. Die heeft een flink volume en zingt een leuk, melodieus liedje.

Ik had een bonte vliegenvanger in de tuin, zonder vrouw. Hij bleef maar zingen, zijn langste en mooiste lied, de hele dag, de hele lente.

Mathiska Lont, boswachter

Daarna volgen de merel (ook luid), het winterkoninkje, het roodborstje, de mees, de vink, de mus en de hout- en tortelduif. Ze hebben allemaal hun eigen tijd en hun eigen lied, vertelt de boswachter. Als die eerste klussen zijn gedaan en de zon op is, zijn ze weer even stil. Dan kun jij weer even in slaap vallen.

"De mannetjes zingen, de vrouwtjes hoor je nu nauwelijks. Die zijn aan het broeden. Ze communiceren wel, maar dat harde, vroege zingen doen de mannetjes. Die gaan werken en eten halen voor de jonkies en laten hun vrouw lekker cocoonen op het nestje."

Vogel zonder vrouw blijft zingen

Zingen is voor vogels een communicatiemiddel. Ze doen het niet - voor zover we weten - uit pure levensvreugde. Naast het territoriale gezang waarschuwen ze elkaar als er gevaar dreigt of als er eten is. Als je goed oplet, kun jij aan de zang horen of er een kat aankomt, zegt Lont.

Er zijn vogels die de hele dag blijven doorgaan. Die zijn waarschijnlijk nog steeds op zoek naar een partner. Lont: "Zo had ik ooit een bonte vliegenvanger in de tuin, zonder vrouw. Hij bleef maar zingen, zijn langste en mooiste liedje, de hele dag, de hele lente. Zolang er nog geen partner is, blijven ze zingen."

De vrouwtjes leggen ei na ei, de mannen zijn ongelofelijk druk. Gun ze een beetje rust. Half juni zijn ze klaar.

Mathiska Lont, boswachter

In het broedseizoen kun je verrassende vogels tegenkomen rondom je huis, vertelt Lont. Onder de dakpannen kunnen boeren- of gierzwaluwen nestelen en op platte grinddaken broeden nog weleens visdieven, sternen en scholeksters.

Die zingen niet, maar schreeuwen. Ook kauwen, roeken en halsbandparkieten in de stad hoor je kabaal maken. Die nestelen meestal niet in je tuin, maar vormen grote, luidruchtige groepen en bouwen hun nesten in hoge bomen.

Gun de vogels hun rust

Dit is een enorm zware periode voor de vogel, zegt Lont. "De vrouwtjes leggen ei na ei, de mannen zijn ongelofelijk druk. Gun ze een beetje rust, doe je oordoppen in als je er last van hebt. Half juni zijn ze klaar."

Dan zijn ze doodstil en gaan ze ruien. En in de winter geven ze niets meer om hun territorium en zijn ze veel stiller. Tot die tijd: geniet ervan, of wees op z'n minst een beetje tolerant tegenover de vogel, zegt de boswachter.

En als je de natuur opzoekt: besef dat je momenteel in een gigantische kraamkamer rondloopt, zegt Natuurmonumenten. "Alles wat leeft baart, broedt of kraamt nu. Daarom sluiten we gebieden gedeeltelijk af in de broedtijd."