Bever zwemt dagenlang tussen de karpers in vijver in tuin Bennekom

Dierenambulance Gelderse Vallei heeft vrijdag een bijzonder telefoontje gekregen over een bever. Het dier zwom al dagenlang tussen de karpers in een tuinvijver in Bennekom. De bever wilde er zelf niet weggaan.

De eigenaren van de vijver vingen het dier, dat zo'n 17 kilo woog. Vervolgens haalde de dierenambulance de bever op voor onderzoek. Daarna werd het dier, dat behoort tot de beschermde diersoorten, weer uitgezet in de natuur.

"Voordat we de bever zomaar weer in de natuur konden uitzetten, moesten we eerst uitsluiten dat hij geen ziektes had en hij helemaal gezond was", zegt Daniëlle Fränkel van de dierenambulance tegen Omroep Gelderland.

Dierenarts Gert Wim Bakker onderzocht het dier. "Ik heb wel even wat dingen moeten opzoeken over bevers, hoor. Want ik heb bijvoorbeeld de standaardtemperatuur van deze dieren niet zo paraat", zegt hij tegen de omroep.