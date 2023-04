Oslo onthult standbeeld van walrus Freya op plek waar ze gedood werd

In Oslo wordt zaterdag een standbeeld van walrus Freya onthuld. De geliefde walrus werd vorig jaar om veiligheidsredenen gedood na een tocht waarbij ze onder meer uitrustte op een Nederlandse onderzeeër en meerdere bootjes deed zinken in de Noorse hoofdstad.

Freya zwom vorig jaar voor de Nederlandse kust en kwam uiteindelijk terecht in de wateren van Oslo. Daar trok ze ontzettend veel bekijks. Terwijl ze dutjes deed op de boten van de lokale bevolking, werd ze constant belaagd door nieuwsgierige mensen.

De situatie werd te gevaarlijk. De walrus viel niet alleen kleine dieren aan, maar zou door de stress ook een gevaar kunnen vormen voor haar publiek.

De Noorse autoriteiten zeggen dat ze hebben onderzocht of ze het ruim 600 kilo zware dier konden verplaatsen. Maar dat was een riskante en dure operatie. Uiteindelijk is besloten Freya af te maken.

Dood Freya leidde tot veel onbegrip

De dood van de inmiddels bekende walrus leidde tot veel onbegrip. Ook Nederlandse opvangcentra snapten niet dat Freya gedood moest worden. "De autoriteiten hadden ook kunnen proberen het dier weg te jagen. Bijvoorbeeld met harde geluiden. Dan was ze wellicht uit zichzelf weggegaan en had ze nu nog geleefd", zei Annemarie van den Berg van het Zeehondencentrum destijds tegen NU.nl.

Freya wordt nu vereeuwigd in een standbeeld in de buurt van de plek waar ze werd gedood. Dierenliefhebbers zamelden in een paar dagen tijd zo'n 20.000 euro in om het kunstwerk te kunnen betalen.

Initiatiefnemer Erik Holm zei dat de dood van het dier een teken is dat Noorwegen wilde dieren geen leefruimte kan bieden. Het standbeeld moet volgens hem voor eens en altijd duidelijk maken "dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen verwoesten wanneer ze in de weg staat".