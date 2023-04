Olifanten verloren al bijna twee derde van hun leefgebied in Azië

Olifanten in Azië zijn sinds 1700 bijna twee derde van hun leefgebied kwijtgeraakt. Dit komt doordat mensen steeds meer land gebruiken voor landbouw en infrastructuur. Dit kan tot onnodige conflicten tussen olifanten en mensen leiden, concluderen onderzoekers in een studie die donderdag is gepubliceerd.

Sinds 1700 is het leefgebied van de Aziatische olifant met meer dan 64 procent afgenomen. Dat komt neer op 3,3 miljoen vierkante kilometer.

In China ging tussen 1700 en 2015 ongeveer 94 procent van het geschikte land verloren. In India gaat het om 86 procent. In Bangladesh, Thailand, Vietnam en op het Indonesische eiland Sumatra verloren olifanten meer dan de helft van hun leefgebied.

De onderzoekers ontdekten dat het verlies vanaf 1700 versnelde. Dat valt samen met de Europese kolonisatie. Vanaf toen namen de houtkap, de aanleg van wegen, de grondstoffenwinning en de ontbossing toe. Ook werd de landbouw intensiever.

In 1700 zou een olifant in theorie 45 procent van het 'geschikte' gebied zonder onderbreking hebben kunnen doorkruisen. In 2015 geldt dit voor slechts 7,5 procent.

De Aziatische olifant, die als bedreigd wordt beschouwd, komt in dertien landen op het continent voor. Foto: Hedges en NU.nl

Conflicten tussen olifanten en mensen

Mensen dammen de natuur nog steeds verder in. Daarom ontstaan er steeds vaker conflicten met olifanten. Zo schrijven de onderzoekers in de studie, die donderdag in het tijdschrift Scientific Reports verscheen, over een verband tussen de bosafname in India en de toename van conflicten met olifanten.

Als olifanten een fijn leefgebied verliezen, verhuizen ze. In 2021 werden miljoenen mensen opgeschrikt door een kudde olifanten die uit een beschermd gebied in het zuidwesten van China vertrok. De olifanten legden meer dan 500 kilometer af, waarbij ze gewassen vertrapten en door steden zwierven. Daarbij richtten ze meer dan 1 miljoen dollar aan schade aan.

"Olifanten leven over het algemeen lang en hebben een groot aanpassingsvermogen. Dus als ze hun huis kwijtraken, gaan ze op zoek naar nieuwe", zegt hoofdonderzoeker Shermin de Silva tegen CNN.

Conflicten met olifanten zijn volgens de onderzoekers te vermijden door geschikte leefgebieden aan te wijzen als beschermd gebied. Daarnaast moeten de gebieden met elkaar worden verbonden.