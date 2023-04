Apen kunnen voor- en nadelen afwegen bij het nemen van moeilijke beslissingen

Apen kunnen belangrijke afwegingen maken om geen gehaaste beslissingen te nemen. Onderzoekers stellen dat voor het eerst is aangetoond dat apen de hoeveelheid moeite die zij voor iets moeten doen, kunnen afwegen tegen de mogelijke resultaten.

Voor de studie werden resusapen gebruikt. Zij moesten op een scherm een digitaal rugzakje met spullen vullen tot de rugzak vol zat. Als een object was geselecteerd, kon de resusaap niet meer voor een ander object kiezen. Een bijkomend obstakel was dat de apen de objecten maar vijf seconden te zien kregen.

Als de apen te veel in de rugzak stopten, kregen zij geen beloning maar een time-out. Maar hoe meer de apen in de rugzak stopten, des te groter de uitgekeerde beloning was. Daardoor leerden de resusapen op den duur de risico's te begrijpen van óf nog één object aanklikken, of een beloning laten uitbetalen.