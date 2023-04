Drie maanden geen luchtalarm in Gelderse Almen vanwege broedende ooievaars

Delen via E-mail

Twee ooievaars hebben een ietwat onhandige plek uitgekozen om te broeden: bovenop een luchtalarm. Om de vogels niet te laten schrikken, gaat het alarm drie maanden uit.

De meldkamer besloot het testalarm op de eerste maandag van de maand voor drie maanden uit te zetten. Dat is de tijd die kleine ooievaars nodig hebben om op te groeien en uit te vliegen, schrijft Omroep Gelderland . Mocht er nou écht een grote ramp plaatsvinden, dan gaat het luchtalarm wel gewoon af.

Bert en Kiki, zoals de ooievaars zijn genoemd door de leerlingen, zijn niet de eerste vogels die het voor elkaar krijgen het luchtalarm uit te zetten. In 2021 was er in het Overijsselse Raalte tijdelijk geen alarm vanwege een ooievaarsnest.