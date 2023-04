'Uitgestorven' leeuw voor het eerst sinds 2004 gespot in nationaal park Tsjaad

In Tsjaad is een leeuw gezien waarvan werd gedacht dat die uitgestorven was. Het dier werd vastgelegd door de camera's van een nationaal park. Sinds 2004 was er in het Afrikaanse land geen exemplaar van de grote katachtige meer in het wild gezien.

De leeuwin werd door een team van natuurbeschermers gespot in Sena Oura, een beschermd natuurgebied in het zuiden van Tsjaad.

Wildlife Conservation Society (WCS) in New York heeft een foto vrijgegeven van een leeuwin. Het beeld toont een gezonde leeuwin van ongeveer vijf jaar oud. Volgens WCS is het aannemelijk dat de leeuw niet de enige in het park is.

Natuurorganisatie zijn blij want volgens hen vormen vrouwtjes "de basis van elke leeuwenpopulatie". Daarnaast is het een teken dat het leefgebied de leeuwen kan onderhouden. "Leeuwen verblijven in gebieden waar genoeg prooien zijn en waar het veilig is om welpen groot te brengen", meldt WCS.

De leeuwin die door de natuurbeschermers werd gespot in Sena Oura. Foto: Wildlife Conservation Society

Hoop voor leeuwenstand in buurland Kameroen

Er is ook hoop voor de leeuwenstand in buurland Kameroen. Aan Sena Oura grenst aan een nationaal park in dat land. Daar is het aantal leeuwen ook flink afgenomen.

In 2014 werden de leeuwen op de lijst met uitgestorven dieren gezet in Sena Oura. In de regio werden vroeger veel dieren gestroopt. Sinds de natuur beter beschermd wordt, beginnen de populaties te herstellen.

Er leven nog zo'n 22.000 leeuwen in het wild, stelt WCS. Het overgrote deel leeft in het Oost- en Zuid-Afrika. Met de leeuwen uit het noorden van het continent is het slecht gesteld, daar zijn nog slechts duizend dieren van over.