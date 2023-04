Zangvogels moeten mogelijk elke dag oefenen om op toon te blijven zingen

Delen via E-mail

Jonge zangvogels moeten hun melodieën elke dag oefenen, anders gaan ze mogelijk vals zingen. Maar er zijn goede zangprestaties nodig om indruk te maken op mogelijke partners.

Dat is ook het geval bij jonge zangvogels, blijkt uit een onderzoek dat woensdag in een wetenschappelijk tijdschrift werd gepubliceerd. Als de vogels stoppen met hun zangoefeningen veranderen de spiervezels in hun stembanden, waardoor de zangkwaliteit afneemt.