Zangvogels doen stemoefeningen om niet vals te zingen (en om partner te scoren)

Als zangvogels willen voorkomen dat ze vals gaan zingen, moeten ze elke dag hun toonladders oefenen. En het is niet geheel onbelangrijk om toon te houden, want loepzuivere zangprestaties zorgen er ook nog eens voor dat ze indruk kunnen maken op een mogelijke partner.

Het zingen van vogels is volgens onderzoekers te vergelijken met de spraak van mensen. Om goed te leren praten, moeten we regelmatig de stemspieren gebruiken zodat die getraind zijn om veel te kunnen spreken.

En zo werkt het dus ook bij jonge zangvogels, blijkt uit een onderzoek dat woensdag in een wetenschappelijk tijdschrift is gepubliceerd. Als de vogels stoppen met hun zangoefeningen veranderen de spiervezels in hun stembanden, waardoor de zangkwaliteit afneemt.