DierenPark Amersfoort wil dolgraag de poep van jouw huisdier hebben

DierenPark Amersfoort wil graag de poep van huisdieren hebben voor onderzoek naar de vertering van voedsel. Alle soorten dierenpoep zijn welkom: van hondendrollen tot hamsterkeutels.

De dierentuin werkt samen met het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Ze willen weten hoelang enzymen (eiwitten) erover doen om voedsel af te breken in het lichaam. Ook willen de wetenschappers uitzoeken wat de verschillen tussen vlees-, planten- en alleseters zijn.

Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen, willen de onderzoekers poep van zoveel mogelijk diersoorten met verschillende eetpatronen vergelijken. Daarom zijn drollen van dieren uit de dierentuin niet genoeg. Voor het onderzoek is ook huisdierenpoep nodig.

Bij de afdeling Tandheelkunde doen ze al langer onderzoek naar poep. "Want van mond tot kont is het eigenlijk een doorlopende buis door het lichaam", zegt universitair docent Henk Brand van het ACTA. "Zo hebben mensen die last hebben van hun darmen ook meer mondproblemen."

Nu is een darmafwijking op te sporen via enzymen in poep. De wetenschappers willen aantonen dat je dat ook bij dieren kunt doen. Ze willen ook weten hoe verschillende soorten voedselpatronen de spijsvertering beïnvloeden.

Mensen als Brand hopen dat een darmziekte ooit ook via speeksel vast te stellen valt. Dat maakt een darmonderzoek een stuk prettiger voor mensen.

De onderzoekers kunnen allerlei soorten dierenpoep gebruiken, dus ook zebrakeutels. Foto: DierenPark Amersfoort

'Poep van een gekko zou heel tof zijn'

Volgens een woordvoerder van DierenPark Amersfoort zijn alle soorten dierenpoep welkom. Dat de kans groot is dat mensen vooral met honden- en kattenpoep aankomen, is volgens hem geen probleem. "Maar het zal heel tof zijn als we ook poep van bijvoorbeeld een parkiet of gekko binnenkrijgen", zegt hij.

De dierentuin vraagt mensen om de uitwerpselen in een dicht boterham- of hondenpoepzakje te doen. Dat zakje moet dan weer in een zakje met zipsluiting. Daarop gaat vervolgens een sticker met de naam van de soort en eventueel het ras. De versheid van de stront is niet belangrijk.