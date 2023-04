Wolf loopt een rondje door Doetinchem en valt in een achtertuin in slaap

Een wolf heeft maandag een wandeling door Doetinchem gemaakt en is daarna in een achtertuin in slaap gevallen. Het dier is wakker geworden in een dierenkliniek.

De bewoners van de woning waarschuwden de politie, nadat zij de ongewenste buitenslaper hadden gezien. Agenten lichtten andere instanties in toen deskundigen hadden bevestigd dat er inderdaad een wolf in de tuin lag.

Een dierenarts heeft het slapende dier verdoofd en meegenomen naar een dierenkliniek. Daar is de wolf onderzocht. Aangezien het dier gezond lijkt, wordt hij later weer losgelaten in de natuur.