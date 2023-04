Nederland telt nu negen gebieden waar wolven territorium hebben

Verspreid over heel Nederland zijn er nu negen gebieden waar een of meerdere wolven hun vaste leefgebied hebben. De wolvenhotspot van Nederland is de Veluwe, met in totaal zes gebieden. Daarnaast zijn er ook twee territoria in Drenthe en één op de De Groote Heide (Brabant/Limburg).

In die negen territoria leven in totaal meer dan twintig wolven, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van BIJ12. De organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

Daarnaast is van zeven zwervende wolven DNA aangetroffen. Die wolven hebben nog geen vast leefgebied, maar zijn daarnaar op zoek.

De grootste roedel leeft op het noordelijke deel van de Veluwe en bestaat uit minstens elf dieren. Onlangs is die roedel met een wildcamera vastgelegd. Het zou kunnen dat de roedel nog groter is.

0:44 Afspelen knop Wildcamera filmt elf wolven tegelijk op de Veluwe

Eerste 'Nederlandse' wolf naar buitenland getrokken

Op het midden van de Veluwe leeft nog een roedel, net als op nationaal park De Hoge Veluwe. De wolf die afgelopen najaar mensen benaderde is onderdeel van de roedel op De Hoge Veluwe. Dan zijn er op de Veluwe ook nog drie wolvenparen die nog geen jongen hebben.

Opvallend is dat een van de wolven die de afgelopen jaren op de Noord-Veluwe is geboren naar Duitsland lijkt te zijn getrokken. Het is de eerste 'Nederlandse' wolf die ervoor heeft gekozen om naar het buitenland te 'verhuizen'.

In november vorig jaar werd het dier aangereden, maar het overleefde de klap. Want in januari bleek de mannetjeswolf in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts te zitten. Daar is het dier nu op zoek naar een geschikt leefgebied.