Hond herenigd met baasje na tocht van 240 kilometer over zee-ijs in Alaska

Een wekenlang vermiste hond is weer opgedoken na een tocht van 240 kilometer over het zee-ijs van de Beringzee. De eigenaresse had het dier in maart meegenomen op reis naar Savoonga in de Amerikaanse staat Alaska.

De Australische herder Nanuq werd weer gevonden in Wales, de westelijkste plaats op het Noord-Amerikaanse continent. De vinders plaatsten foto's van hem op sociale media. Zo ontdekte de eigenaresse dat haar hond nog leeft.

"Mijn vader stuurde mij een berichtje: 'In Wales is een hond gevonden die precies op Nanuq lijkt'", vertelt baasje Mandy Iworrigan aan de lokale krant Anchorage Daily News. Nadat de eigenaresse de foto's op sociale media had gezien, wist ze zeker dat haar hond was gevonden.

"Ik heb geen idee waarom hij in Wales is terechtgekomen. Misschien verschoof het ijs terwijl hij aan het jagen was", zegt Iworrigan. "Ik ben er vrij zeker van dat hij restjes zeehond heeft opgegeten of een zeehond heeft gevangen. Waarschijnlijk ook vogels."

De hond werd afgelopen donderdag op een vliegtuig richting Savoonga gezet. En zo werd Nanuq herenigd met zijn baasje.