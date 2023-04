Ontsnapte stokstaart na ruim een maand teruggevonden in woning

Een stokstaart die begin maart ontsnapte uit de woning van zijn eigenaar is ruim een maand later gevonden in een woning in 's-Gravenzande. Stichting Dierenhulp Westland bracht het dier naar de locatie van Stichting AAP in Almere.

De stokstaart werd zaterdag gevonden in de keuken van een woning. Het dier moet een poosje in quarantaine, maar maakt het verder goed. Binnenkort kan hij herenigd worden met zijn soortgenoten.

Het dier ontsnapte begin maart samen met een ander stokstaartje uit de woning van zijn eigenaar. De andere stokstaart zou vrijdag zijn gestorven door een aanrijding met een auto.

Van de medewerkers van Stichting AAP kreeg de gevonden stokstaart de naam Vladislav. "Dat is een Poolse naam, omdat de Poolse buren van de eigenaar in 's-Gravenzande erg gehecht raakten aan het stokstaartje", vertelt Yvonne de Water van Stichting Dierenhulp Westland. "Deze buren hebben ook geholpen met de zorg voor het dier."

In totaal waren begin maart drie stokstaarten kwijt uit de woning van hun eigenaar. "Mensen dachten dat er drie waren ontsnapt, omdat de eigenaar drie van de dieren in huis had. Ze waren alle drie weg. Maar in de buurt werden maar twee stokstaarten gezien", zegt De Water.

Stokstaartjes zochten naar hun vriend

Een van de stokstaarten is vermoedelijk in zijn eigen omgeving gestorven. "Daarom zijn die twee andere stokstaartjes ontsnapt. Ze gingen waarschijnlijk op zoek naar hun vriend", vertelt De Water. Stokstaarten zijn sociale dieren en kunnen niet alleen leven, legt ze uit.

De eigenaar liet weten dat hij niet meer voor de beesten kon zorgen. Ze zouden eerder zijn ontsnapt, maar altijd weer zijn teruggekeerd. Naast stokstaarten heeft de man ook andere exotische dieren in huis, zoals flamingo's en pinguïns.