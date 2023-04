's Werelds kleinste hond Pearl is kleiner dan een ijsstokje

Ze is kleiner dan een ijsstokje en weegt net iets meer dan een pak koffie. Daarmee is chihuahua Pearl uit de Amerikaanse staat Florida uitgeroepen tot de kleinste hond ter wereld.

Pearl is 9.14 centimeter hoog en weegt 553 gram. Ze is ook net zo lang als een briefje van 1 dollar. Toen ze net was geboren, woog Pearl maar 28 gram. Door het Guinness Book of World Records werd ze onlangs uitgeroepen tot 's werelds kleinste hond.

Daarmee verslaat ze haar zusje Milly, die in 2020 stierf. Milly was 9,65 centimeter hoog en kreeg eerder de titel van 's werelds kleinste hond.

"We zijn gezegend met haar", zegt Vanesa Semler, de eigenaar van Pearl, die ook eigenaar was van Milly. "En om deze unieke kans te krijgen om ons eigen record te verbreken, en dit geweldige nieuws met de wereld te delen."

Het Guinness Book of World Records liet Pearl onlangs zien op een filmset van een Italiaanse talentenjacht in Milaan. Eigenaar Semler bracht haar chihuahua in een zitje in de vorm van een paasei, en zei dat de twee samen in de Italiaanse stad waren om te winkelen.