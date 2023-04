Eerste in Nederland geboren wombat opgemerkt door oplettende bezoeker

In de Brabantse dierentuin BestZoo is een wombat geboren. Volgens de dierentuin gaat het om een primeur: het is de eerste wombatgeboorte ooit in een Nederlandse dierentuin. Op maandag zag een opmerkzame bezoeker het jonge Australische buideldier voor het eerst zijn kop uit de buidel steken.

Het is onbekend wanneer de wombat precies is geboren. Het Australische buideldier is bij de geboorte erg klein en blijft maandenlang in de buidel van de moeder zitten.

"De wombats maken het goed", laat de dierentuin weten. "Het jong steekt al regelmatig zijn snuitje naar buiten."

Wombats lijken een beetje op koala's. Alleen leven deze Australische nachtdieren niet in bomen, maar op de grond. Wombats zijn om verschillende redenen bijzonder. Zo hebben ze vierkante drollen en is hun buidel 'andersom': de ingang van de buidel is naar achteren gericht. Op die manier komt er geen zand in de buidel tijdens het graven, wat wombats graag doen.

Ouders van wombatjong sinds 2021 in Nederland

Het kan kloppen dat dit de eerste wombats in een Nederlandse dierentuin zijn, laat de directeur Wineke Schoo van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen aan NU.nl weten. Al geeft zij aan "geen encyclopedie" te zijn. Bij de NVD zijn alleen de grootste dierentuinen aangesloten.