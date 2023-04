Publiek verkiest weinig bekende wc-motmug tot insect van het jaar 2023

De wc-motmug is zaterdag uitgeroepen tot insect van het jaar 2023 na een publieksverkiezing.

De motmug is een klein, dichtbehaard mugje. Het staat ook wel bekend als een motvliegje of aalputmotje. Het broedt in de buurt van organisch afval of vervuild en troebel water. In woningen is het stedelijk goed vertegenwoordigde beestje doorgaans te vinden in toiletten, badkamers en rond verstopte of niet gebruikte afvoeren.