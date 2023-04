Tijgers kunnen net als mensen extrovert of introvert zijn, blijkt uit studie

Delen via E-mail

Onder tijgers heb je, net als bij mensen, extroverte en introverte types. Dit blijkt uit een nieuwe studie. Deze bevindingen kunnen volgens de onderzoekers bijdragen aan meer kennis over tijgers en het beschermen van de bedreigde diersoort.

Tijgers met menselijke eigenschappen zien we vooral terug in fictie en sprookjes als het Jungle Boek. Maar onderzoekers hebben bewezen dat deze eigenschappen ook bij echte tijgers voorkomen.

"Naarmate we meer te weten komen over het unieke karakter van elke tijger, kunnen we meer medeleven en begrip opwekken bij hun belangrijkste bedreiging: de mens", zei Abdel Abdellaoui, een van de onderzoekers die aan de studie meewerkten.