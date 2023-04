Gedumpt hondje levend gered uit ondergrondse afvalcontainer in Den Bosch

Een hondje dat in een ondergrondse afvalcontainer in Den Bosch was gedumpt, is donderdag door de dierenambulance gered. Het is onbekend wie het dier tussen het vuil heeft achtergelaten en wie de eigenaar van de viervoeter is.

De chauffeur van de afvalstoffendienst in Den Bosch trof het hondje "meer dood dan levend" aan, toen hij donderdagochtend de container aan het legen was. Volgens de dierenambulance was het dier er inderdaad slecht aan toe. De hond was "bang, uitgedroogd en koud". Het is onbekend hoelang hij in de container had gezeten.

De reu had verwondingen aan zijn achterpoot. Bij de dierenarts kreeg de mannetjeshond een infuus met vocht toegediend. Nadat het dier wat gegeten had, kwam hij een beetje bij en ging het langzaam iets beter. Het verwaarloosde hondje is wel opgenomen.

De dierenambulance is ondertussen op zoek gegaan naar de eigenaar. Volgens de hulpdienst is een buurtonderzoek gehouden, maar is er "nog geen antwoord naar voren gekomen". Ook wil de dienst graag weten hoe de hond in de ondergrondse vuilcontainer is terechtgekomen. Het zou "technisch gezien onmogelijk" zijn dat het dier daar zelf in geklommen of gevallen is.

Verder hoopt de dierenambulance dat "het kleine strijdertje er weer helemaal bovenop komt".