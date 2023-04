De 'harem' van Bokito mist zijn probleemoplosser, nieuwe leider komt van buiten

De dinsdag overleden gorilla Bokito (27) laat in Diergaarde Blijdorp een apengroep achter van vrouwtjes en jongen, die het verlies van hun leider een plekje moeten geven. Zijn dood betekent dat de dynamiek in de groep verstoord is en er een nieuwe alfaman moet komen, legt apendeskundige Patrick van Veen uit aan NU.nl.

"Met zijn indrukwekkende verschijning zorgde hij voor rust in de groep. En voor een veilig klimaat voor alle familieleden", zegt Diergaarde Blijdorp, waar Bokito verbleef.

De zilverrug (een gorillamannetje) kreeg tien nakomelingen en accepteerde zelfs een pleegzoon. Verder liet hij zich alleen omringen door volwassen vrouwtjes. Twee volgroeide mannen in dezelfde gorillagroep is ondenkbaar. "Die tolereren elkaar niet", zegt Van Veen.

Een gorillaleider zorgt voor rust en stabiliteit in een groep apen. Hij helpt bij het oplossen van problemen en bepaalt waar de groep naartoe gaat. Als die alfaman wegvalt, heeft dat volgens Van Veen grote impact op een groep.

"In het wild zijn er altijd kapers op de kust om de haremgroep over te nemen als de zilverrug overlijdt", legt de gedragsbioloog uit. "Mannetjes vechten binnen een paar dagen uit wie de groep gaat runnen." De nieuwe leider komt bijna altijd van buitenaf, om inteelt te voorkomen.

'Ze hoeven niet verliefd te worden'

In een dierentuin als Blijdorp is dat proces ingewikkelder. Een vrouwtje of puberzoon kan de leidersrol volgens Van Veen misschien tijdelijk overnemen. Maar uiteindelijk is er altijd een mannetje van buitenaf nodig, die de familie op sleeptouw gaat nemen. Dat mannetje moet dan uit een andere dierentuin komen.

Of de groep het nieuwe familiehoofd accepteert, hangt er vooral van af of hij dominant en sterk is en de capaciteiten heeft om een groep te leiden. "De vrouwtjes hoeven niet verliefd te worden op die kerel", zegt hij.

Apen nemen afscheid

Maar voordat de groep in Blijdorp een nieuwe leider krijgt, geeft de dierentuin de apen eerst de tijd het verlies van Bokito een plek te geven. Het gebouw waarin de gorilla's verblijven, blijft voorlopig gesloten voor publiek.

Hoe de apen met de dood van hun leider omgaan en of ze ook net als mensen rouwen, is lastig te zeggen. De meeste primaten nemen volgens Van Veen wel afscheid, maar het concept dood begrijpen ze waarschijnlijk niet.

"Als er een aap dood is, zullen de meeste apen eraan ruiken, duwen en trekken", zegt hij. "Sommige blijven heel lang bij een dood lichaam zitten, andere vertrekken heel snel. Het extreemste voorbeeld is van een jong dat stierf aan depressie nadat de moeder was overleden."

Typisch voor mannetjes om snel te overlijden De gezondheid van Bokito ging de afgelopen dagen plotseling snel achteruit. Binnen een paar dagen overleed hij. Volgens Van Veen is het typisch voor gorilla's om op het oog snel te sterven. In het wild zitten altijd andere mannen klaar om de groep over te nemen. Daarom laten zilverruggen nooit zien dat ze verzwakt zijn, ook al zijn ze heel ziek. Dat natuurlijke gedrag tonen ze ook in de dierentuin. Pas heel laat, als het echt niet anders kan, tonen ze hun zwakte. De dood volgt dan vaak snel.