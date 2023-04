Bokito werd berucht door aanval, maar stierf als 'familieman' met pleegzoon

De dinsdag overleden gorilla Bokito werd wereldberoemd toen hij in 2007 op agressieve wijze uit zijn verblijf ontsnapte en een vrouw zwaar verwondde. Door die actie haalde hij het woordenboek Van Dale. Zelfs politici repten in de tijd daarna over zogenoemd bokitogedrag. Later werd de inmiddels 'sociale familieman' tien keer vader. Een profiel.

De gorilla Bokito wordt op 14 maart 1996 geboren in een dierentuin in de Duitse hoofdstad Berlijn. Een kleine tien jaar later verhuist het dier via een Europees fokprogramma naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.

Hij moet weg uit Berlijn omdat er inteelt zou ontstaan als hij zich daar zou voortplanten. Bokito laat dan alleen zijn moeder M'penzi achter. Vader Derrick is al overleden.

De aap is in die tijd al voorpaginanieuws in zijn geboorteland. Volgens NRC vragen de Duitsers zich af of Bokito in Nederland wel goed verzorgd zal worden.

Op zijn laatste dag bij onze oosterburen oogt het dier zelf niet al te vrolijk. Verdrietig leunt hij met zijn armen op zijn knieën en houdt hij zijn kin tegen zijn borst. Maar hij moet verhuizen en Diergaarde Blijdorp wordt al snel zijn nieuwe thuis.

Afspelen knop Jarige gorilla Bokito getrakteerd op lekkernijen

'Ik draaide me om en daar stond Bokito'

In 2007 wordt de aap opnieuw voorpaginanieuws als hij weet te ontsnappen uit zijn Rotterdamse verblijf. Het dier rent door het park, dat ontruimd wordt, en jaagt bezoekers de stuipen op het lijf.

Hij verwondt vier mensen, van wie één ernstig. Deze vrouw loopt meer dan honderd bijtwonden op. Ook breekt ze verschillende botten doordat Bokito haar het park door sleurt.

De vrouw, Yvonne de Horde, bezoekt de gorilla vrijwel dagelijks. Tijdens de bezoeken maakt ze veelvuldig oogcontact met het dier en legt ze haar hand vaak op het glas van zijn verblijf. Medewerkers van de dierentuin waarschuwen haar meermaals dat zo'n intensieve manier van contact zoeken niet zonder risico is.

"Ik stond bij de kleine aapjes in het Afrika-gedeelte, toen ik achter me een plons hoorde", zegt ze twee dagen na de aanval tegen De Telegraaf. "Ik draaide me om en daar stond Bokito. Ik kon geen kant meer op. Hij greep me vast, ging met zijn volle gewicht op me zitten en begon me te bijten. Ik dacht alleen maar: o god, ik ga dood, ik ga dood."

Tien jaar later is De Horde nog steeds in therapie vanwege de aanval, zegt haar advocaat tegen het AD. De vrouw wordt tientallen keren geopereerd.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over dieren Blijf met meldingen op de hoogte

Hogere wanden om het verblijf

Bokito's tocht door Blijdorp stopt uiteindelijk bij restaurant Oewanja Lodge. Daar slaat hij een glazen deur kapot. Nadat een dierenarts met succes een verdovingspijl op hem heeft geschoten, lukt het de dierverzorgers hem terug te plaatsen in zijn hok.

Na het gruwelijke incident worden maatregelen getroffen, zodat de gorilla niet nogmaals kon ontsnappen. Zo worden de wanden van het buitenverblijf opgehoogd en wordt de gracht om het verblijf aangepakt.

0:40 Afspelen knop Bekijk beelden van de tiende nakomeling van Bokito in Blijdorp

Zelfs Rutte spreekt van bokitogedrag

Bokito's actie heeft gevolgen voor de Nederlandse taal. 'Bokitoproof' (zoals zijn nieuwe verblijf) wordt in 2007 het Woord van het Jaar, waardoor het in het Van Dale-woordenboek belandt.

Bokito's naam wordt vanaf dat moment in allerhande situaties voor een zelfstandig naamwoord geplaatst. De naam wordt een geaccepteerd synoniem voor agressief. Zelfs voor premier Mark Rutte, die het woord bokitogedrag onder meer in 2016 gebruikt in het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1.

In de jaren na zijn ontsnapping ontwikkelt Bokito zich tot "een sociale familieman", schrijft Diergaarde Blijdorp. "Hij zorgde voor rust in de groep en een veilig klimaat voor alle familieleden."

In 2010 krijgt hij zijn eerste dochter en in 2022 wordt zijn tiende kind geboren. Ook is hij pleegvader van gorilla Nasibu, wat bijzonder is voor de diersoort.

1:03 Afspelen knop Bokito overleden: 'Was een heel bijzondere gorilla'

Bokito overlijdt op relatief jonge leeftijd

Begin april gaat de gezondheid van Bokito ineens snel achteruit. Daarom besluit de Rotterdamse dierentuin hem verder te onderzoeken en vocht toe te dienen. Terwijl hij onder narcose is, overlijdt hij.