Beroemde gorilla Bokito op 27-jarige leeftijd overleden in Diergaarde Blijdorp

De beroemde gorilla Bokito is dinsdag onverwacht overleden, meldt Diergaarde Blijdorp. Zijn gezondheid was de afgelopen dagen snel achteruitgegaan. Bokito werd in 2007 wereldberoemd toen hij uit zijn verblijf ontsnapte. Hij verwondde vier mensen, van wie een vrouw ernstig.

De 27-jarige gorilla voelde zich sinds afgelopen zondag niet lekker. Maandag werd hij extra geobserveerd en werd zijn mest onderzocht. De volgende dag was zijn gezondheid nog steeds niet verbeterd. Dinsdag overleed hij.

Sinds 18 mei 2007 was Bokito 's lands bekendste aap. Die dag sprong hij over schrikdraad en over de gracht van zijn verblijf. Daarna rende hij het restaurant van het park in.

Zijn grootste slachtoffer was de 57-jarige Yvonne de Horde. Bokito sleurde haar mee en ging helemaal los op de vrouw. De mensaap kon pas worden gevangen nadat hij met een pijltjesgeweer was verdoofd.

De Horde hield ernstig letsel over aan de aanval. Ze brak een pols en arm. Haar andere hand was verbrijzeld en haar borstkas ingedeukt. In het ziekenhuis bleek dat de gorilla haar meer dan honderd keer had gebeten. Ook psychisch liep ze een flinke klap op.

De vrouw onderging in de jaren na de aanval regelmatig operaties. Ze hield uiteindelijk geen psychische klachten over aan de gebeurtenissen in 2007, zo zei ze in 2012. In het kader van therapie ging ze meerdere keren terug naar de dierentuin om Bokito onder ogen te komen.

Bokito ontwikkelde zich tot familieman

In de jaren na de aanval ontwikkelde de gorilla zich tot een sociale familieman, zegt Diergaarde Blijdorp. Hij kreeg tien nakomelingen en accepteerde een pleegzoon. Volgens de dierentuin is dat ongebruikelijk bij gorilla's.

De laatste dagen ging de gezondheid van Bokito snel achteruit. Daarom besloot de Rotterdamse dierentuin hem verder te onderzoeken en vocht toe te dienen. Terwijl hij onder narcose was, is hij overleden. De doodsoorzaak is niet bekend. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

Gorilla's kunnen in het wild tot wel veertig jaar oud worden. In gevangenschap loopt de gemiddelde leeftijdsverwachting op tot vijftig jaar.