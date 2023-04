Wilde olifanten lijken zichzelf te hebben getemd zonder invloed van de mens

Afrikaanse olifanten hebben mogelijk zichzelf getemd, zonder dat de mens daar een rol in heeft gespeeld. Een team van Duitse, Amerikaanse en Spaanse wetenschappers zegt dat het onderlinge gedrag van de dieren lijkt op dat van mensen en bonobo's.

Lang werd gedacht dat alleen de mens en bonobo zichzelf hebben getemd. Zo zijn ze speelser en minder agressief geworden om beter te kunnen overleven. En we weten dat ook bonobo's seks hebben voor hun plezier en dus niet alleen voor de voortplanting. De bonobo is verwant aan de chimpansee en staat van alle diersoorten het dichtst bij de mens.

Wetenschappers stellen nu in Proceedings of the National Academy of Sciences dat ook olifanten zichzelf hebben getemd. Ook die zijn minder agressief geworden. Bovendien ontfermen de dieren zich zorgzaam over hun jongen en de sociale groep.