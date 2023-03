Klapmutsjong op Vlieland wordt uit voorzorg verplaatst om behoefte aan rust

Delen via E-mail

De jonge klapmuts die maandag op Vlieland is geboren, wordt verplaatst naar een andere en onbekende locatie. Dat meldt Zeehondencentrum Pieterburen. Er zijn zorgen over mensen die de zeldzame zeehondensoort mogelijk willen komen bekijken, terwijl het jong rust nodig heeft.

De zoogperiode van het dier duurt vier dagen. Dat klinkt erg kort maar is normaal. Na die periode verlaat de moeder het jong. De pup zou normaal weken op het strand blijven liggen. Als mensen het dier komen bekijken, kan dat voor stress zorgen. Het zou kunnen dat de klapmuts de zee in vlucht, maar daar is de mannelijke pup nog niet sterk genoeg voor.