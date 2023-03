Kangoeroe die rond Ede ontsnapte blijkt nog niet te vangen

In de omgeving van Ede is twee maanden geleden een spierwitte kangoeroe ontsnapt. Het dier werd afgelopen week weer gespot en dus doet de dierenambulance een nieuwe poging om hem te vangen met onder meer wortels, appels en een grote kooi.

De eerste melding over de kangoeroe kwam op 7 februari binnen, bevestigt Daniëlle Fränkel van de Dierenambulance Gelderse Vallei na berichtgeving van Omroep Gelderland. Op die dag is ook voor het eerst geprobeerd het exotische dier te vangen. "Dan kom je voor de eerste keer met een kangoeroe in aanraking. Hoe vang je zo'n dier?"

Ze probeerden de kangoeroe met netten in te sluiten, maar dat lukte niet. "Het beestje was nogal snel. Op een gegeven moment was hij uit zicht", zegt Fränkel.

Pas deze week ontving de dierenambulance een nieuwe melding over het spierwitte dier. Met de eigenaar is vervolgens een nieuw plan van aanpak gemaakt. Dat bestaat uit het creëren van een paar voerplekken, camera's en een vangkooi.

"Van één plek weten we dat hij daar komt. Daar hangen de camera's en zetten we de vangkooi neer. Als hij daarin loopt, kunnen we hem op afstand dichtdoen."

Neerschieten met verdovingspijltje geen optie

De kangoeroe wordt de kooi ingelokt met onder meer wortels en appels. De kooi, die een grootte van 3,5 meter bij 3,5 meter heeft, wordt "een beetje ingericht zodat het voor hem comfortabel wordt". Fränkel denkt daarbij aan rietmatten aan de zijkant.

Het is geen optie om de kangoeroe neer te schieten met een verdovingspijltje, omdat je daarvoor op zo'n 10 meter afstand van het dier moet zien te komen. Daarnaast is het nog maar de vraag waar hij dan - half verdoofd - heen rent. "Dan wordt hij eerder een gevaar voor zichzelf."

Dat de kangoeroe al twee maanden lang weet te overleven, komt volgens Fränkel door de hoeveelheid eten in de buurt. Ook zijn er schuurtjes waarin het dier zich warm kan houden. "Hij heeft eigenlijk alles om in de natuur te overleven."