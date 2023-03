Otter is na ruim zestig jaar weer terug in de Biesbosch: 'Geduld na jaren beloond'

De otter is weer terug in de Biesbosch. Het dier is inmiddels meermaals in het Zuid-Hollandse en Brabantse natuurgebied vastgelegd op een wildcamera.

Dat de otter naar het nationale park zou terugkeren, lag in de lijn der verwachting. De soort was al gezien in de omgeving en bovendien is de Biesbosch een heel geschikte woonplek voor het marterachtige dier. Volgens Staatsbosbeheer was het "enkel wachten tot een otter de dodelijke snelwegbarrières wist te overbruggen", zo laat de organisatie weten via Facebook.

Het dier is meerdere keren gefilmd door wildcamera's. Die hangen sinds 2014 in de Biesbosch om meer te weten te komen over de dieren die in het natuurgebied leven. "Uiteraard ook in de hoop dat we de aanwezigheid van de otter konden vaststellen. En het geduld is na jaren beloond. Hoe mooi is dit!", schrijft het enthousiaste Staatsbosbeheer.

De otter stierf eind jaren tachtig uit in Nederland. In de Biesbosch was het beestje sinds 1960 niet meer gezien. Nederland begon in 2002 weer otters uit te zetten.

Sindsdien is het dier op meerdere plekken gezien, zoals in Krimpenerwaard. Daar waren de mannetjesotters Jan en Leon uitgezet om te jagen op rivierkreeftjes. Een van hen is niet veel later dood aangetroffen, maar het andere mannetje is misschien nog aan het jagen. Vorige maand heeft een expert in het gebied nog ottersporen gevonden, schrijft het AD.