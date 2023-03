Griekse dierenartsen hopen tijgerwelp te redden die in vuilnisbak gedumpt werd

Delen via E-mail

Griekse dierenartsen halen alles uit de kast om het leven van een zeldzame witte tijgerwelp te redden. De jonge tijger werd drie weken geleden ernstig verwaarloosd aangetroffen in een vuilnisbak op het parkeerterrein van een dierentuin in Athene.

De tijgerwelp is drie maanden oud en ernstig verzwakt door ondervoeding en uitdroging. Het dier heeft daarnaast een ijzeren pin in een van de achterpoten. Dierenartsen doen wat ze kunnen, maar weten nog niet of de tijger zal overleven.