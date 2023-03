Treinverkeer op Fries traject weer stilgelegd door dassenburcht onder het spoor

Het treinverkeer tussen de Friese steden Workum en Stavoren ligt sinds maandagmiddag volledig stil. Dat komt doordat dassen bij de plaats Molkwerum onder het spoor een burcht hebben gegraven. Het is nog niet bekend wanneer er weer treinen kunnen rijden op het traject.

ProRail meldt dat de burcht zo groot is dat er een reëel risico bestaat dat het spoor inzakt. De burcht bestaat uit tientallen holen. De grond kan daardoor bezwijken en inzakken onder het gewicht van een trein die eroverheen rijdt.

De das is een beschermde diersoort in Nederland. Hij mag daardoor niet verjaagd of gestoord worden. ProRail maakte eerder plannen om met een megaoperatie tientallen dassenburchten te verhuizen.

ProRail wist dat er dassen actief waren in de buurt van het spoor bij Molkwerum. Het hield de locatie daarom extra in de gaten. Afgelopen najaar was er door de dassen al sprake van een verzakt spoor bij Molkwerum. Dat kon ProRail direct laten herstellen.