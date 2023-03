Onderschepte glasalen hier uitgezet: goed voor palingstand, maar reden is kwalijk

De 170.000 glasalen die vorige week op Schiphol in beslag zijn genomen , zijn vrijdag losgelaten in de natuur. Dat is goed voor de palingstand in Nederland. Maar de manier waarop de dieren zijn verkregen "is natuurlijk kwalijk", zegt de stichting die daarop toeziet maandag tegen NU.nl.

De douane op Schiphol arresteerde dinsdag twee mannen met 54 kilo aan glasalen in hun koffers. Het gaat om beschermde babypalingen en daarom mogen ze niet vervoerd worden. De Maleisische verdachten waren onderweg naar hun thuisland. In Azië hadden de alen tienduizenden euro's kunnen opleveren.

De babypalingen zaten in plastic zakken gevuld met zout water. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NWVA) en stichting DUPAN ontfermden zich over de alen. Nadat was gebleken dat de dieren niet ziek waren, zijn ze uitgezet in de Randmeren. Dat water bij Harderwijk heeft de overheid aangewezen als een groeigebied. Volgens de stichting is de natuur daar erg gezond en zit er voldoende voedsel in het water.

De glasalen verstoren de natuurlijke balans in de Randmeren niet. Sterker nog: de dieren zijn juist erg welkom. Palingen kwamen altijd in grote hoeveelheden voor in Nederland, maar de laatste tientallen jaren nam het palingbestand sterk af. De vis staat nu op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten.

Als de alen volwassen palingen zijn, zwemmen ze duizenden kilometers de zee op om te paaien (paren). Daarna keren de dieren terug.