Nieuwe bladstaartgekko ontdekt op onbewoond Australisch eiland

Op een onbewoond Australisch eiland is een nieuwe bladstaartgekkosoort ontdekt. Het dier is zo'n 15 centimeter lang en ziet eruit als een kleine draak.

De gekko heeft een snavelachtig gezicht en een puntige, bladvormige staart. De wetenschappelijke naam is Phyllurus fimbriatus.

De hagedis is ontdekt op Scawfell Island, een ruig eiland 50 kilometer uit de kust van de noordoostelijke stad Mackay.

De gekko is gespot tijdens een onderzoek van de James Cook University naar de natuur op het eiland, dat tot de staat Queensland behoort. Er zijn veel rotsen, vijgenbomen en varens. Tussen de bladeren zijn zo'n dertig gekko's gevonden.

Het dier eet enkel vlees en is goed gecamoufleerd. "Ze zien eruit als gevlekt gesteente", zeggen de onderzoekers.

De vondst op het hete eiland is opmerkelijk, want het dier is niet goed tegen hitte bestand. De hagedis heeft beschutting nodig om tegen de warmte en droogte te kunnen. Daarom houden de gekko's zich overdag waarschijnlijk schuil onder de rotsen. 's Nachts komen ze tevoorschijn om op insecten, spinnen en kleinere gekko's te jagen.