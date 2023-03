21 ernstig verwaarloosde honden gered uit paardenstal in Deurne

Bij een fokker in het Noord-Brabantse Deurne zijn vrijdag 21 ernstig verwaarloosde honden gevonden. In totaal vond de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) honderd honden. Ze lagen in een paardenstal en op een zolder waar de dieren op beton lagen. Het gaat met name om chowchows.

Vrijwel alle meegenomen honden bleken een vervilte vacht te hebben. Ook hebben ze verwaarloosde gebitten en luchtweg-, darm- en schurftmijtinfecties.

De honden hadden elkaar abcessen en verwondingen toegebracht bij onderlinge gevechten. Een fokteef zou kampen met een slecht behandelde baarmoederontsteking en koorts. De inspectie bracht de honden op kosten van de broodfokker naar een geheime opvang, waar ze worden verzorgd. De fokker krijgt een proces-verbaal van de politie. Daarna buigt het Openbaar Ministerie (OM) zich over de zaak.

Er zitten nog zo'n tachtig honden in Deurne. Ook hun gezondheid, verzorging en huisvesting is volgens de LID ondermaats. De eigenaar moet daarom zo snel mogelijk zorgen voor degelijke huisvesting en goede verzorging voor alle dieren. Doet hij dat niet, dan volgen meer sancties.