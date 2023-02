Bruinvissen waarschijnlijk ziek, doof of dood door Nord Stream-explosies

De Nord Stream-explosies hebben enorm veel schade aangericht aan de zeebodem van de Oostzee. Een onbekend aantal kabeljauwen en bruinvissen kwam daarbij om het leven. Ook verloren ze hun gehoor, raakten ze gewond of hebben ze moeite met voortplanten. Dat melden Deense, Duitse en Poolse onderzoekers in een gezamenlijk rapport

Volgens de onderzoekers is bij de ontploffingen 250.000 ton aan vervuilde zeebodem losgekomen. De explosies die in september twee gaspijpleidingen zwaar beschadigden, vonden plaats in een kwetsbaar gebied van de Oostzee waar eerder chemisch afval is gedumpt.

Vissen en zoogdieren die zijn blootgesteld aan die giftige stoffen, worden mogelijk ziek, zegt de Deense onderzoeker Hans Sanderson in The Copenhagen Post. Het gaat onder meer om populaties kabeljauwen en bruinvissen. Beide diersoorten hebben paringsgebieden in het getroffen gebied. Ze zullen volgens Sanderson sterven of anders moeite hebben zich voort te planten.

De onderzoekers schatten dat alle bruinvissen en zeehonden in een straal van 4 kilometer rond de explosies waarschijnlijk zijn gedood door de schokgolven. Bruinvissen en zeehonden die in een straal van 50 kilometer rond de pijplijn zwommen, zijn mogelijk (tijdelijk) doof geworden door de knallen.

Deze foto werd genomen na het gaslek aan de Nord Stream 2. Foto: AFP

Explosies zijn 'nagel aan doodskist van Oostzee'

In de Oostzee komen naar schatting zo'n vijfhonderd bruinvissen voor. Tijdens het broedseizoen (mei tot en met oktober) komen de walvisachtigen samen in een gebied dat zo'n 40 kilometer ten oosten van de explosiezone ligt. Hoeveel bruinvissen zijn getroffen is gissen. Maar volgens de onderzoekers is de populatie zo klein, dat het verlies van enkele bruinvissen al grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan van de zoogdieren.

De Deense natuurbescherming noemt het rapport "zeer zorgwekkend". De Deense afdeling van het Wereld Natuur Fonds (WNF) spreekt van "een tragedie op de slechtst denkbare plek" en noemt de explosies "de nagel aan de doodskist van de Oostzee". Het WNF heeft de Deense en Zweedse regering opgeroepen met een actieplan te komen.

De vier explosies aan de twee gaspijpleidingen waren het gevolg van sabotage. Wie daarachter zit, is nog niet duidelijk.