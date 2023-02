Zeldzame octopus dood aangespoeld op strand van Egmond aan Zee

Delen via E-mail

Op het strand van Egmond aan Zee is een dode zeldzame octopus gevonden, meldt natuurcentrum Ecomare dinsdag. Volgens experts gaat het om een zogenoemde kleine achtarm.

De octopus komt wel in de Noordzee voor, maar wordt volgens de deskundigen maar heel zelden gezien. Verder leeft de soort ook in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee.