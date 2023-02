Rangers redden verdwaalde alligator uit vijver in New York

Medewerkers van het parkbeheer van New York hebben afgelopen weekend een alligator gered uit een vijver in een park in Brooklyn. Het meer dan een meter lang reptiel was in slechte gezondheid en is overgebracht naar de Bronx Zoo.

De alligator werd zondagochtend opgemerkt door rangers (parkwachten) die hun ronde maakten door het park. Het dier maakte een afwezige indruk. De rangers die de krokodil uit de vijver haalden, vermoeden dat het dier in shock was door het koude water.

Normaal leven alligators in een tropisch klimaat. De dieren komen wel voor in de VS, maar dan alleen in de zuidelijke staten waar het doorgaans warmer is dan in het aan de oostkust gelegen New York.

Het is niet duidelijk hoe het dier in de vijver is beland. Een lokale zender vermoedt dat de krokodil door iemand in de vijver is gedumpt.