Alleenstaande gibbon raakt zwanger van buurman door klein gaatje in muur

Een withandige gibbon kreeg in 2021 een jong terwijl ze alleen in een kooi in een Japanse dierentuin zat. Twee jaar later blijkt uit een DNA-test dat de vader in de kooi ernaast zat. De twee gibbons konden paren via een gat van 9 millimeter in de muur.

De verzorgers in de Kujukushima Zoo in Nagasaki waren zeer verrast toen de twaalfjarige aap in februari 2021 beviel van een baby. Uit een DNA-test bleek dat een 34-jarige gibbon de vader was. De aap zat in het naastgelegen verblijf met een stalen plaat ertussen. In die plaat zat een gaatje van 9 millimeter waardoor het stel kon paren.

De verzorgers zijn erg blij met de babyaap. Hij is gezond en woont bij zijn moeder.