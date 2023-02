Franse lynx met uitsterven bedreigd door minimale genetische verschillen

De genetische verschillen tussen lynxen in Frankrijk zijn zo klein dat ze er over dertig jaar tijd waarschijnlijk niet meer voorkomen. Dat blijkt uit DNA-onderzoek naar de grote katten. Er zijn nog maar 120 tot 150 volwassen dieren in Frankrijk.

Natuurbeschermers waarschuwen daarom dat er onmiddellijk moet worden ingegrepen om de lynx in Frankrijk te redden. Uit onderzoek blijkt dat de diversiteit van de 150 dieren gelijk is aan die van maar 38 lynxen. Dat is zeer zorgelijk, vinden de onderzoekers.

Onder lynxen is het niveau van inteelt "verwoestend". Katten die heel nauw met elkaar verwant zijn krijgen nakomelingen. Het gebrek aan genetische diversiteit leidt ertoe dat dieren vaker ziek worden en ze zich minder goed kunnen aanpassen aan veranderingen in de natuur.

Een lynx in Frankrijk. Foto: Getty Images

Lynxen uit het buitenland halen

Een oplossing kan zijn om lynxen uit Zwitserland of Duitsland over te plaatsen naar Frankrijk. Ook kunnen welpen die wees zijn geworden, worden ondergebracht bij nesten in andere gebieden. Op die manier vermengen Europese populaties zich met elkaar. Dat is goed voor de diversiteit van de lynx.

Het leefgebied van de lynx is verspreid over Europa en delen van Azië. Maar door inteelt, stroperij en het toenemende aantal verkeersongelukken komt dat leefgebied onder druk te staan.

In de achttiende eeuw was de lynx ook al volledig verdwenen uit Frankrijk. Na een project om het dier opnieuw te introduceren, vestigden enkele lynxen zich in de Jura op de grens van Frankrijk en Zwitserland.