Bijzondere kruising tussen grijze en gewone zeehond in Deens museum geboren

In een Deens visserij- en maritiem museum is een wel heel bijzonder zeehondenjong geboren. Het gaat om een hybride zeehond: een kruising tussen een grijze en een gewone zeehond. Volgens het museum is dit niet eerder gebeurd. "Dit zou eigenlijk niet moeten kunnen."

Het Deense Fiskeri- og Søfartsmuseet meldt dat de zeehond in de nacht van woensdag op donderdag is geboren. Op zijn Facebook-pagina laat het museum weten dat een van zijn medewerkers het dier heeft ontdekt.

"We hebben het nog niet van dichtbij bestudeerd, maar van een afstand lijkt het jong op een grijze zeehond", staat in het Facebook-bericht. Net als de jongen van een grijze zeehond heeft het kleintje een witte harige vacht.

De moeder van het pasgeboren dier is een grijze zeehond, terwijl de vader een gewone zeehond is. De vader is het enige mannetje in het leefgebied van twee grijze zeehonden en nog een gewone zeehond. Het mannetje moet de vader van het jong zijn.

Volgens het museum is een kruising tussen twee zeehondensoorten zeer zeldzaam en zou het eigenlijk niet moeten kunnen. Een kruising tussen de grijze en gewone zeehond in de natuur of in gevangenschap is dan ook niet eerder gedocumenteerd. Maar volgens Sophie Brasseur, zeehondenexpert bij Wageningen Marine Research, is het wel degelijk mogelijk.

Het hybride zeehondenjong dat in het Deense museum is geboren. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

In gevangenschap hebben zeehonden een heel ander ritme dan in het wild

"Dit gaat om twee zeehonden die al heel lang in gevangenschap leven. Daardoor hebben zij een heel ander ritme voor geslachtsrijpheid dan wanneer ze in het wild zouden leven. Zo kunnen dit soort kruisingen ontstaan", legt zij uit.

"Wanneer een zeehond zich wil voortplanten, hangt af van het seizoen. Maar dat geldt alleen voor zeehonden die in het wild leven", gaat zij verder. "In gevangenschap is er niets om die geslachtsrijpheid te regelen, waardoor ze een heel andere ritme kunnen krijgen dan wanneer ze in het wild zouden leven."

Het museum meldt verder dat het goed gaat met de babyzeehond. De komende dagen houden dierenartsen en onderzoekers het jong en de moeder goed in de gaten.

Gewone zeehond die 'denkt' dat hij een grijze zeehond is

Ook Mardik Leopold, onderzoeker zeezoogdieren aan de Wageningen University & Research vindt het bijzonder dat een grijze zeehond zwanger is geworden van een gewone zeehond.

"Deze twee zeehondensoorten verschillen veel van elkaar. Daarom komen kruisingen tussen die twee eigenlijk niet voor. De grijze zeehond is veel groter dan een gewone zeehond en is in het wild best gevaarlijk", zegt hij.

De grijze zeehond in het Deens visserij- en maritiem museum. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

"Het zou best kunnen dat de gewone zeehond 'denkt' dat hij een grijze zeehond is of dat de grijze zeehond 'denkt' dat die een gewone zeehond is. Dit komt weleens voor bij dieren in gevangenschap, wanneer verschillende soorten lang naast elkaar leven."

Dat zou de kruising tussen deze verschillende zeehondensoorten kunnen verklaren, denkt Leopold.

'Dieren doen alles wat mensen ook zouden doen'

De onderzoeker vraagt zich af of het hybride zeehondenjong vruchtbaar is. "Want dat zou invloed kunnen hebben op de zeehondensoorten die er bestaan, en hun DNA veranderen", legt hij uit.

"De natuur houdt zo'n verandering tegen door de meeste dieren die een kruising van twee verschillende soorten zijn onvruchtbaar te maken. Dat is bijvoorbeeld zo bij een kruising tussen ezels en paarden."

De gewone zeehond in het Deens visserij- en maritiem museum. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Omdat het jong in gevangenschap is geboren, denkt Leopold niet dat er nu een nieuwe zeehondensoort is ontstaan die het bestaan van andere soorten zou kunnen bedreigen.