Populaties van knoflookpad en eikelmuis in Limburg groeien na ingreep

Limburg heeft de afgelopen jaren kunnen voorkomen dat sommige diersoorten uitstierven. Dankzij kweek- en fokprogramma's maken dieren als de knoflookpad en de eikelmuis weer een kans in de provincie. Daar leven soorten die nergens anders in Nederland voorkomen.

Van de eikelmuis waren er nog maar tientallen in 2019. Inmiddels leven er 100 tot 150 van deze knaagdieren in Limburg. En van de knoflookpad waren er zo'n tien jaar geleden slechts enkele dieren. Na het uitzetten van duizenden opgekweekte knoflookpadden zijn in 2020 zeker tweehonderd "roepende dieren" geteld, zegt de woordvoerder van gedeputeerde Geert Gabriëls (Milieu).

Het werk is niet ineens klaar, benadrukt de woordvoerder. "We houden de fokprogramma's in stand." De provincie werkt samen met boeren, bedrijven en omwonenden, ook over de grenzen van Limburg heen.