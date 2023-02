Piepkleine negenjarige muis in de VS is nu de oudste muis ter wereld

Een muis in de dierentuin van de Amerikaanse stad San Diego is nu officieel de oudste muis ter wereld. Hij is 9 jaar en 209 dagen.

Sir Pat, vernoemd naar Star Trek-acteur Patrick Stewart, is een Pacifische zakmuis. Deze muissoort komt alleen in de staat Californië voor.

Meestal worden deze muizen maximaal vier tot zes jaar als ze leven in een beschermde omgeving, zoals een dierentuin. Maar in het wild blijven ze slechts een tot twee jaar in leven.

Dat Sir Pat nu al ruim negen jaar oud is, vinden de medewerkers van de San Diego Zoo heel bijzonder. Het dier wordt opgenomen in de Guinness World Records.

"Deze erkenning is zo speciaal voor ons team en is belangrijk voor deze muissoort", zegt Debra Shier van de San Diego Zoo Wildlife Alliance.

Deze soort zou al twintig jaar uitgestorven zijn

Wetenschappers dachten ten onrechte dat de muissoort al twintig jaar uitgestorven was. Maar in 1994 werd een kleine groep dieren ontdekt in de Californische stad Dana Point. "Maar deze muis is nog wel een bedreigde diersoort", benadrukt Shier.

In 2012 begon de dierentuin de muizen te fokken om ze tegen uitsterven te beschermen. Vorig jaar zouden 117 Pacifische zakmuizen in een recordaantal van 31 nesten geboren zijn. De San Diego Zoo zal dit voorjaar een deel van deze muizen uitzetten in de natuur.