Celstraf en 90.000 euro boete voor Taiwanees omdat z'n papegaai arts verwondde

Een Taiwanese man is door een rechtbank verantwoordelijk gehouden voor de verwondingen van een arts die schrok van zijn papegaai. De man kreeg een celstraf van twee maanden en een boete van omgerekend 90.000 euro opgelegd, melden de BBC en het Taiwanese Central News dinsdag.

De man had zijn huisdier eind 2020 meegenomen naar buiten. Tijdens een rondje vliegen landde het dier op de rug van de arts, die in de buurt aan het joggen was.