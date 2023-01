Drie luiaards sterven van de kou in vliegtuig op luchthaven van Luik

Drie luiaards zijn in januari op de luchthaven van het Belgische Luik omgekomen van de kou. Dat gebeurde tijdens een tussenstop van een vliegtuig dat onderweg was van Peru naar Indonesië.

Negen luiaards kwamen zaterdagochtend 21 januari aan op de Belgische luchthaven. In Luik kwamen de dieren terecht in de vrieskou, met minima tot -4 graden Celsius. De luiaards zijn gewend om in subtropische temperaturen te leven.

Door het hevige winterweer moest het toestel waarin de luiaards vervoerd werden, langer aan de grond blijven. De barre omstandigheden zouden ook de reden zijn geweest dat het lang duurde totdat mensen de dieren konden uitladen. Dat gebeurde pas na ruim 24 uur. Drie van de negen luiaards waren toen dood.

"Het is ongelofelijk triest dat deze drie luiaards zijn overleden van de kou in een vliegtuig.", zegt Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren bij World Animal Protection Nederland. De reden waarom de dieren werden vervoerd, is bij de organisatie onbekend.

'We moeten wilde dieren niet als producten zien'

"We vinden dat dit ongeluk tot op de bodem moet worden uitgezocht", vervolgt Kuijpers. "Het benadrukt eens te meer dat we wilde dieren niet moeten zien als producten of als handelswaar."

De Waalse regering wil dat duidelijk wordt wie schuldig is aan de dood van de luiaards en dat er een straf komt. Op dit moment wijzen de luchtvaartmaatschappij en andere betrokken bedrijven naar elkaar.

Luiaards hebben een lengte van gemiddeld 50 cm en kunnen tot 5 kilo wegen. Ze zijn voornamelijk te vinden in Zuid- en Centraal Amerika. Luiaards hebben een extra wervel, waardoor ze hun kop minstens 180 graden kunnen draaien. Ze hebben zelfs een zicht van bijna 360 graden.