Drie lippenberen sterven van de kou in vliegtuig op luchthaven van Luik

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Drie lippenberen zijn in januari omgekomen van de kou op de luchthaven van het Belgische Luik. Dat gebeurde tijdens een tussenstop van een vliegtuig dat onderweg was van Peru naar Indonesië.

Negen lippenberen kwamen zaterdagochtend 21 januari aan op de Belgische luchthaven. In Luik kwamen de dieren in de vrieskou terecht. De beren zijn gewend om in subtropische temperaturen te leven.