Hertenkampen gaan komende jaren verdwijnen: kabinet houdt vast aan verbod

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het kabinet houdt vast aan het plan om hertenkampen te sluiten. Vanaf januari volgend jaar is het verboden om te fokken met de herten. Maar de hertenkampen hoeven niet gelijk dicht; ze mogen openblijven tot het laatste dier gestorven is.

Minister Piet Adema (Landbouw) benadrukte donderdag dat het om het welzijn van de dieren gaat. "Het dier is bedoeld om vrij in de natuur te lopen", zei hij.

Op 1 januari volgend jaar voert het kabinet een lijst in waarop hobby- en huisdieren staan die mogen worden gehouden. Op die lijst staan dertig dieren, maar herten vallen daar niet onder.

Dat betekent dat er niet langer met herten mag worden gefokt. Om de paar honderd hertenkampen in het land tegemoet te komen, hoeven de bedrijven nog niet op die datum te sluiten.

In de Kamer is steun voor Adema. SGP en PVV keerden zich tijdens het debat tegen het besluit. Roelof Bisschop (SGP) vindt het verhaal niet overtuigend. Zo worden volgens hem damherten al eeuwenlang in hertenkampen gehouden. Hij vindt de lijst van dieren die gehouden mogen worden arbitrair en ondoorzichtig.