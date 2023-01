Grootste pad ooit ontdekt: 'Voetbal met pootjes' van bijna drie kilo

Boswachters van een natuurpark in het Australische Queensland hebben naar eigen zeggen "de grootste pad ooit" gevonden. Het dier weegt 2,7 kilo en is zes keer groter dan een gemiddelde pad. Vanwege haar afmetingen hebben de boswachters de reuzenpad 'Toadzilla' genoemd.

Gray en haar collega's onderzochten de pad. Ze denken dat het een vrouwtje is, omdat die groter worden dan mannetjes. Van het puntje van haar neus tot haar anus meet de pad ruim 25 centimeter. Het dier is in een container gezet en uit het park gehaald.

Volgens het Australische Department of Environment and Science is het waarschijnlijk de grootste reuzenpad die ooit gevonden is. Het officiële record in het Guinness World Records-boek is 2,65 kilo en werd gevestigd door een pad die in 1991 in Zweden werd gevonden. De pad uit Queensland moet nog worden gewogen met een nauwkeurigere weegschaal, maar het eerste onderzoek wees op een gewicht van 2,7 kilo.