Wolf op Hoge Veluwe zoekt mensen niet meer op, maar voor hoelang?

De jonge wolf die afgelopen najaar op de Hoge Veluwe meerdere keren mensen benaderde, deed dat vermoedelijk om om voedsel te bedelen. Het dier lijkt dat gedrag te hebben afgeleerd, want er zijn al een aantal maanden geen meldingen meer gemaakt. Toch zijn de zorgen daarmee niet verdwenen.

Als de wolf de roedel gaat verlaten en zelf voor voedsel moet zorgen, bestaat de kans dat het dier opnieuw mensen benadert, zeggen experts tegen NU.nl. De welpen verlaten de roedel dit jaar of volgend jaar.

Op De Hoge Veluwe is geen plek voor nog een extra roedel en dus moeten de jonge wolven die de roedel verlaten, uit het park zien te komen. Of ze daarin slagen is de vraag, want De Hoge Veluwe is hermetisch afgesloten met hoge hekken. Ook de ecoducten - plekken waar wilde dieren normaal gesproken overheen kunnen om naar een ander gebied te trekken - zijn door De Hoge Veluwe afgesloten.

"Ik weet vrij zeker dat het hek van De Hoge Veluwe minder gesloten is dan de directie van het park ons doet geloven", zegt wolvenkenner Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling.

Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland is het daarmee eens. "Er zijn allerlei normen voor wolfwerende maatregelen en de hekwerken rondom De Hoge Veluwe voldoen daar niet aan. Het kan zo zijn dat ze toch ontzettend snel kunnen graven of dat ze er toch overheen klauteren. Dus we weten niet zeker of de wolven wel opgesloten zitten."

Zwervende wolven jagen minder snel op wild

Als de jonge wolven er niet in slagen de omheining te bedwingen, moeten ze de strijd aangaan met hun ouders. Bij een tekort aan leefgebieden gaan wolven het gevecht met elkaar aan. "Dat winnen de ouders", zegt Lelieveld resoluut. "Die hebben veel meer ervaring. Maar ik ken geen enkel gedocumenteerd geval van jongeren die met hun ouders zijn gaan vechten."

Als een jonge wolf op zoek gaat naar een eigen territorium, moet het dier zelf op zoek naar voedsel. Een nieuwe situatie, want voor die tijd zorgden de ouders voor eten. Een schaap kan dan een gemakkelijke snack zijn, want waar in zo'n onbekend gebied leven herten?

Pas als een wolf een eigen leefgebied heeft gevonden, richt het dier zich meer op wild. "Een wolf leert dan het gebied kennen en weet dus waar de reeën zitten. Het verfijnen van het leerproces hoe te jagen gaat dan vrij snel. Wolven zijn er volledig van afhankelijk", legt Lelieveld uit.

"Als deze wolf (die naar mensen toekwam, red.) op zwerftocht is en honger heeft, is het niet handig dat het dier vroeger geleerd heeft dat mensen kunnen voeren", zegt Lelieveld. Hij sluit niet uit dat de wolf terugvalt naar zijn oude gewoonte en mensen met voedsel in verband brengt. Ook Linnartz denkt dat die kans er is.

Volgens Lelieveld bekijken omringende landen de situatie vol spanning, want ook daar zou de wolf heen kunnen trekken.

Meeste wolven leven op de Veluwe In Nederland hebben vier wolvenroedels nu een eigen leefgebied.

Daarnaast lopen er ook meerdere zwervende wolven door ons land. Die zijn op zoek naar een eigen territorium. Die dieren vestigen zich lang niet allemaal in Nederland.

Drie roedels bevinden zich op de Veluwe. Eén op de Noord-Veluwe, één op de Midden-Veluwe en dus één op park De Hoge Veluwe.

Hoge Veluwe wilde wolf niet laten voorzien van zender

Toen de provincie Gelderland de wolf met een paintballgeweer wilde verjagen, riepen de Zoogdiervereniging en Natuurmonumenten op om de wolf te voorzien van een zender. Dat advies legde de provincie toen naast zich neer, omdat De Hoge Veluwe geen toestemming gaf.

Ook Linnartz had het verstandig gevonden als de wolf een zender had gekregen. "Hoe ga je straks weten welke wolf zich misdraagt? Dan moet je eerst DNA van het dier hebben en dat is nog niet zo gemakkelijk. Het had het veel meer controleerbaar gemaakt als je het dier wel een zender had omgedaan. Dan had je precies het reilen en zeilen kunnen nagaan."

Maar daarvoor gaf De Hoge Veluwe dus geen toestemming. De directie van het park is fel tegenstander van de wolf en is de dieren liever kwijt dan rijk. Het park is bang dat de wolf de ooit uitgezette moeflon (een schapensoort) uitroeit. Dat is inmiddels bijna gebeurd.

Lelieveld pleit ervoor om te proberen de wolf alsnog een zender te geven. "Vanuit maatschappelijk perspectief is het denk ik wenselijk dat deze wolf goed gevolgd kan worden zodra het dier gaat rondzwerven."

NU.nl heeft De Hoge Veluwe om een toelichting gevraagd, maar niemand van het park was in de gelegenheid om te reageren.

